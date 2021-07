Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion. a recunoscut faptul ca in prezent exista un blocaj pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, pentru ca UDMR nu e de acord cu forma sustinuta de Guvern.

- Calendarul parlamentar pentru desfiintarea SIIJ Foto: Arhiva. RADOR - Liderii coalitiei de guvernare, reuniti, la aceasta ora, în sedinta, vor stabili calendarul parlamentar pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Comisia de la Venetia a transmis…

- La sedinta coalitiei de guvernare este asteptat ministrul justitiei Ministrul Justiției, Stelian Ion. Foto: gov.ro. La aceasta ora este programata o întâlnire a liderilor coalitiei de guvernare, pentru a stabili la Senat traseul legislativ al proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei…

- Senatul si Camera Deputatilor intra, de joi pana pe 1 septembrie, in vacanta parlamentara. In coalitie, s-a convenit organizarea unei sesiuni extraordinare la Senat, in luna iulie, pentru adoptarea proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor

- Senatul a adoptat, marti, in calitate de prim for sesizat, cu majoritatea de voturi initiativa legislativa a USR PLUS si PNL prin care este desfiintat Institutul Revolutiei Romane. Proiectul de lege merge la Camera Deputatilor care va da votul decizional. La dezbaterile legate de propunerea…

- Prima știre se refera la desființarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) din cadrul Parchetului General. A doua știre vine mai degraba ca o concluzie a ceea ce inseamna seismele inregistrate la nivelul Justiției. Despre verdictul dat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca acceptarea amendamentului UDMR potrivit caruia dosarele aflate la Sectia de investigare a infractiunilor in justitie sa fie preluate de Sectia de urmarire penala si criminalistica de la Parchetul general dupa desfiintarea SIIJ este varianta "cea mai solida,…