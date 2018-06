Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat ca va strange semnaturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta nu semneaza decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, noteaza Hotnews.ro .

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului se vor axa pe organizarea mitingului de protest impotriva abuzurilor din justitie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat la RFI ca, in opinia sa, nu exista alta cale decat suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca acesta refuza sa aplice decizia CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. De asemenea, el a precizat ca tema mitingului PSD ar putea fi…

- Deputatul Ioan Dirzu il amenința pe Klaus Iohannis cu suspendarea. Liderul PSD Alba precizeaza ca in cazul in care președintele nu va respecta decizia CCR el va demara strangerea de semnaturi pentru suspendarea lui Klaus Iohannis. Deputatul Ioan Dirzu spune ca va demara strangerea de semnaturi pentru…

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a intervenit miercuri „salvator” atunci cand reporterii au intrebat-o pe Viorica Dancila daca ea considera ca președintele Klaus Iohannis și-a depașit atribuțiile și se impune o suspendare. Dragnea a replicat repede ca astea sunt intrebari care ii erau adresate lui, de obicei,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca exclude varianta suspendarii din functie a presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a evita o criza politica in Romania. "Nu m-am gandit la suspendare si nu…

