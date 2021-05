Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, in privinta reformei pensiilor, ca in coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare, ci despre o noua lege pentru a face sistemul "sustenabil si echilibrat", act normativ care, previzioneaza el, ar urma sa fie aplicat din 2023. "In acest moment nu discutam de cresterea varstei de pensionare, in acest moment discutam despre o noua lege pentru a face sistemul sustenabil si echilibrat. Deci, ceea ce va contine acest lucru, in anul 2023, probabil, ca nu se va intampla azi, nu se va intampla nici in 2022, dar aici discutiile…