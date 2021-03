Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca este de acord cu desfiintarea Sectiei Speciale a magistratilor (SIIJ), dar ca „avem o problema” cu ce se intampla mai departe cu dosarele magistratilor si de catre cine vor fi acestia anchetati. Hunor a apreciat ca aceste dosare ar trebui instrumentate…

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, a declarat joi la Antena 3 ca proiectul de lege de desființare a SIIJ pe care Guvernul se pregatește sa-l adopte va avea in Parlament o „soarta incerta” daca ramane in aceasta forma. Liderul maghiar a spus ca UDMR nu este de acord…

- "Faptul ca in discutie, inclusiv in dezbaterea din cadrul CSM, s-a pus problema unor garantii, insemnand acestea cerute de unii judecatori si procurori - nu foarte multi, in opinia mea – fiind superimunitati, lucrul asta nu ar trebui sa constituie un impediment pentru ca putem rezolva problema SIIJ…

- Ministrul Justitiei Stelian Ion a anuntat vineri, dupa ce CSM a dat aviz negativ proiectului de desfiintare a Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ca a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desfiintarea Sectiei. „Am decis sa-l trimit mai departe”, a afirmat el,…

- CSM a dat aviz negativ pe desființarea SSIJ. Din nou. Desigur, avizul e consultativ. Dar ar fi un prededent periculos ca Guvernul sa treaca peste el și sa trimita proiectul de lege in Parlament. Probabil ca PLUSR e in doliu, afirma pe facebook Sebastian Bodu, consilierul vicepremierului Kelemen Hunor,…

- Csoma Botond, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, are cateva condiții pentru a vota desființarea Secției speciale pentru magistrați (SIIJ), deoarece nu vrea ca atribuțiile secției sa revina la DNA, ci sa fie preluate de un departament special din Parchetul general, potrivit publicației…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marti seara ca poate accepta desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dar problema este daca exista un control in interiorul Justitiei pentru cei care eventual gresesc, mai ales intentionat, sustinand ca trebuie gasita o formula…

- ​​Liderii PSD Marcel Ciolacu și Vasile Dâncu s-au întâlnit sâmbata cu co-președintele AUR, George Simion, potrivit unor imagini publicate de gandul.ro. Marcel Ciolacu nu a respins, dupa alegeri, discuțiile cu Alianța pentru Unirea Românilor. În urma cu trei…