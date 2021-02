UDMR sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, a declarat luni vicepremierul Kelemen Hunor, lider al formatiunii. "Noi vom sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, fara nicio deosebire. Alta varianta nu vom sustine", a declarat Kelemen Hunor, la Parlament. Intrebat daca sustine varianta USR referitoare la eliminarea pensiilor speciale ale demnitarilor, deputatul UDMR a aratat ca nu exista un acord in coalitie pe aceasta tema. "Asta este parerea lor, nu exista un acord in coalitie. Fiecare cetatean este egal in fata legii", a spus Kelemen Hunor, care a adaugat ca pensiile speciale trebuie…