Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va avea doua ministere noi unul in zona economica, pentru turism si antreprenoriat, si unul pe zona sociala, pentru familie si tineret, a declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, scrie agerpres.ro."Maine mergem la consultari la presedinte, la ora 12,00, spunand ca avem program de guvernare,…

- "Este decizia PNL, n-o sa comentez, noi suntem in coalitie si in parteneriat. Astazi ar fi o prima intalnire in acest format cu domnul Ciuca, trebuie sa vada si el ce am facut pana la aceasta ora, programul de guvernare, apoi discutiile legate de guvern, de acordul politic si, daca totul merge bine,…

- PNL, PSD și UDMR s-au ințeles pe programul de guvernare, a anunțat duminica, 14 noiembrie, liderul liberalilor, Florin Cițu, la Palatul Parlamantului. Șeful interimar al Guvernului a adaugat ca partidele din viitoarea coaliție de guvernare ii vor propune președintelui Klaus Iohannis mai multe variante…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a anunțat, miercuri, pe Facebook ca formațiunea sa va propune un premier la consultarile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Acesta a mai spus ca UDMR e dispusa sa intre la guvernare și cu PNL, și cu PSD. „UDMR va avea propunere de premier cu care…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat, la B1TV, ca, daca va merge pe varianta guvernului minoritar, se va prezenta in Parlament cu un program de reforme și masuri, informeaza Digi24.„Prioritatea noastra este sa cautam sa reconstruim aceasta majoritate politica, dar, dupa ce vom avea aceste discuții…

- Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru postul de premier, spune ca a discutat telefonic cu liderii PNL și UDMR, iar o prima runda de negocieri cu aceștia pentru refacerea coaliției de guvernare va avea loc miercuri dupa-amiaza. “De foarte multe ori au clamat responsabilitatea,…

- Dacian Cioloș a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca delegația USR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis atat o propunere de premier, in persoana lui Cioloș, cat și una de program de guvernare. ”Președintele ne-a confirmat ca nu a primit nici o alta propunere de premier, ca pare…

- Biroul National al USR a decis, in unanimitate, ca echipa de negociere sa ii prezinte presedintelui Iohannis propunerea de prim-ministru in persoana lui Dacian Ciolos si un pachet de masuri care vor sta la baza programului de guvernare. USR merge, luni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis…