Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica varstei de pensionare pe fiecare stat.

- Kelemen Hunor: "In acest moment nu discutam de cresterea varstei de pensionare, in acest moment discutam despre o noua lege pentru a face sistemul sustenabil si echilibrat. Deci, ceea ce va contine acest lucru, in anul 2023, probabil, ca nu se va intampla azi, nu se va intampla nici in 2022, dar aici…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, in privinta reformei pensiilor, ca in coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare, ci despre o noua lege pentru a face sistemul "sustenabil si echilibrat", act normativ care, previzioneaza el, ar urma sa fie aplicat…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, in privinta reformei pensiilor, ca in coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare, ci despre o noua lege pentru a face sistemul "sustenabil si echilibrat", act normativ care, previzioneaza el, ar urma sa fie aplicat din…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis, marti, ca Puterea nu face reforme pentru ca asa cere Comisia Europeana, ci pentru ca ele sunt prevazute deja in programa de guvernare, iar Romania are nevoie de acestea. Orban a atras atentia si asupra informatiilor aparute in spatiul public…

- Nu exista discuții despre creșterea vârstei de pensionare, dar se dicuta de opțiunea de a ramâne în activitatea, ceea ce este cu totul altceva, a subliniat Raluca Turcan, ministrul Muncii. De asemenea, ministrul a mai…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat, marți, ca nu exista discuții despre creșterea varstei de pensionare, ci ca se discuta constant despre opțiunea de a ramane in activitate, ceea ce este total diferit. Totodata, ea a subliniat ca informațiile vehiculate privind creșterea stagiului minim de…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca varsta de pensionare din Romania va crește pe viitor. Astfel, Turcan confirma discuțiile din spațiul public, insa vine cu o serie de precizari. Citește și: SURPRIZA Denise Rifai SARE in apararea Vioricai Dancila dupa numirea de la BNR: Mor cu ipocrizia…