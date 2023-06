Ramas fara coaliție și fara loc de munca, liderul UDMR, Kelemen Hunor arunca sageți otravite catre fosta „familie” liberal-sociala. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, intrat in opoziție, a starnit rasete și a primit aplauze la Congresul USR, dupa un discurs presarat cu ironii și critici directe la adresa coaliției de guvernare dar și trimiteri subtile la Cotroceni. „Em emotii, trebuie sa recunosc, in fata voastra, nu pentru ca nu am vorbit in fata oamenilor, ci pentru ca nu am mai fost de foarte mult la un Congres al unui partid in opozitie. Dar incerc sa ma obisnuiesc cu acest statut si incerc…