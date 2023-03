Stiri pe aceeasi tema

- ASF se afla din nou in centrul unui scandal, dupa ridicarea licenței de funcționare a Euroins. La audierea de ieri din Senat, conducerea Autoritații de supraveghere financiara s-a plans ca nu are parghile necesare sa sanționeze jucatorii din piața asigurarilor. In replica, senatoarea USR Anca Dragu,…

- Valentin Ionescu, directorul general sector Asigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat, sambata, la Digi24, ca Autoritatea a aprobat vineri un pachet de masuri pentru piața de asigurari, in urma intrarii in insolvența a Euroins, pe care il va trimite luni Ministerului…

- „Spuneau ca nu trebuie sa intervenim pe piata. Piata este libera. Pai daca nu reuseam cu Marian Neacsu sa modificam legislatia si sa venim cu reglementarea preturilor la energie, unde era acum Romania, unde era acum industria romaneasca, unde erau acum romanii? Ce criza sociala am fi avut in Romania,…

- Liderul social-democrat a afirmat, vineri, ca EximBank și CEC Bank „au obligația” sa intervina pe piața RCA, dupa decizia ASF privind compania Euroins. Compania a venit cu un mesaj care ii vizeaza pe toți asigurații.„Avem obligația, au obligația cei de la CEC, de la EximBank sa creeze parghiile de care…

- Șefii Autoritații de Supraveghere Financiara au fost chemați in Parlament, miercuri, 22 martie, pentru a da explicații despre polițele RCA, dar și despre problemele legate de Euroins. Invitația a fost facuta de președinții Comisiei de buget și Comisiei economice din Senat. Președintele Comisiei de buget…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Parlament, ca e convins ca ASF și Guvernul vor acționa ferm, ”cum au acționat și la celalalt caz, City Insurance” și ca e posibil sa stabilizeze prețurile RCA, dupa declararea unui faliment din piața. Declarația de la Parlament vine dupa ce ASF a incheiat…

- "Am facut o propunere de introducere a unei scheme de ajutor de stat pentru materiale de constructie, pentru a putea sa asiguram necesarul de materiale pentru investitiile din Romania, in perioada urmatoare. (...) Aceste companii ar putea sa primeasca, printr-o astfel de schema de ajutor de stat, finantare…

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA cu 31% cota de piata, cu subscrieri totale anuale de peste 500 mil. euro estimate pentru finalul anului 2022, trece printr-un control dur al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…