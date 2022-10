Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului ungar, Laszlo Kover a declarat sambata, la Tusnad, ca bunul simt si constiinta curata sunt armele cele mai ascutite in lupta pentru viitorul Europei, dar si ca Europa trebuie sa ramana a europenilor, stapana pe propriile interese, pe resursele materiale si spirituale proprii.…

- ”Este o intentie, o dezbatere, o decizie obligatorie in ceea ce priveste statele membre nu a fost luata. Urmeaza o sedinta a ministrilor Energiei la sfarsitul lunii. Anumite chestiuni pot fi facute, altele nu. Poti da recomandari, dar oligativitatea e greu de facut. Cine controleaza? Trebuie sa infiintezi…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern ca nu crede ca pretul la motorina va depasi 9 lei/litru in urmatoarea perioada, asta deși cotatia motorinei a crescut usor, comparativ cu acum 10 zile. Legat de masura luata de Executiv cu privire la reducerea de 50 de…

- „Motorina a avut cotatii. Romania e importatoare de motorina. Am vazut o crestere azi de 11 bani. Cotatia motorinei acum 10 zile a crescut usor odata cu paritatea leu/dolar pentru ca acciza se plateste la dolar. Nu estimez o crestere foarte mare a pretului la motorina. Am asteptat in piata si e posibil…

- ”In urma cu o saptamana am adoptat modificarea Ordonantei 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea ministrilor energiei si ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea, sunt semnale si avem astazi un mesaj transmis de presedintele Consiliului Europei, legat de masurile care…

- “Faptul ca a scazut consumul de energie cu vreo 5% sa stiti ca nu inseamna neaparat ca romanii nu mai consuma. A crescut foarte mult si partea de prosumer, partea de oameni, de companii care isi folosesc energia regenerabila pentru autoconsum, isi pun panouri fotovoltaice pe acoperisuri, iar acest lucru…

- Alina Gorghiu considera criza din domeniul energiei „poate cel mai dureros subiect al acestei perioade” pentru ca afecteaza absolut toate statele. Presedintele Senatului este de parere ca ANRE a avut in ultimele luni „o tacere nejustificata”, subliniind ca angajatii acestei institutii„ stau pe bani…