- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, miercuri, in prima zi de la ridicarea restrictiilor impuse de pandemie, ca virusul si ingrijorarea nu au disparut odata cu starea de alerta. Acesta multumeste tuturor celor care s-au implicat in combaterea pandemiei. ”Daca vom fi precauti si vom avea grija…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie mers inspre o ridicare a restrictiilor luate in pandemie, astfel incat fiecare cetatean sa devina mai responsabil. El a precizat ca starea de alerta ar putea fi prelungita cu cel putin o luna. Kelemen Hunor a fost intrebat, duminica, de Sebastian…

- Starea de alerta va expira in luna martie, iar atunci se anunța ca nu va mai fi prelungita. Datorita scaderii numarul de cazuri, autoritațile se pregatesc de relaxarea masurilor. Care va fi prima masura ridicata.

- Saptamana viitoare, Guvernul va decide daca va ridica starea de alerta, caz in care vor disparea toate restricțiile existente in acest moment. Acest lucru s-ar putea intampla astfel la aproape doi ani de la instaurarea starii de alerta in Romania. Guvernul va decide saptamana viitoare masurile luate…

- Guvernul ia in calcul ridicarea starii de alerta și eliminarea tuturor restricțiilor. Cand va fi luata decizia Guvernul va analiza eficiența masurilor luate pana acum in contextul pandemiei și ar putea decide ridicarea starii de alerta. Condițiile vor fi date de situația interna și externa privind evoluția…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, la Antena 3, ca este posibil ca din luna martie sa fie eliminate majoritatea restricțiilor și viața in Romania sa revina cat mai aproape de normalitate. Afirmațiile vin in contextul in care și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat cu o seara…