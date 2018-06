Copac cazut peste o masina, in Alexandria

Copac cazut peste o masina, in Alexandria in Eveniment / on 30/06/2018 at 21:22 / Un copac a cazut, cu putin timp in urma, pe trotuar si carosabil la intersectia strazilor Bucuresti si Alexandru Ghica, in municipiul Alexandria, informeaza ISU Teleorman. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului… [citeste mai departe]