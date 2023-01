Suedia in acest moment are o pozitie extrem de decenta cu privire la existenta unui acord prealabil referitor la intrarea in Schengen, a declarat, miercuri, vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR.

