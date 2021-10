Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga și sa faca o majoritate in primul rand cu cei care au dat jos Guvernul Cițu, transmite B1TV."Președintele a facut ce era de facut, a vazut ca exista o majoritate PSD-USR-AUR. Din…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Dacian Ciolos, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga si sa faca o majoritate in primul rand cu cei care au dat jos Guvernul Citu: "Nu poti sa spui ca astazi te dau jos, iti dau un pumn in gura si a doua zi te cer de nevasta. E un mod de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu a discutat in ultima luna cu liderul USR, Dacian Ciolos, si ca nu poate preciza daca formatiunea pe care o conduce va vota sau nu guvernul pe care acesta va incerca sa il formeze. „Prima data trebuie sa clarificam de ce a dat jos Guvernul, pentru ca era…

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…