Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca, susținator al taberei Orban in cursa pentru șefia PNL acuza ca tabara Cițu ar fi folosit forța pentru a obține susținerea șefilor de filiale. Mesajul lui Danca vine dupa ce tot mai mulți lideri județeni ai PNL au ales sa il susțina pe Florin Cițu pentru șefia PNL. "Un ultim tur…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL,…

- ”Am abordat problema PNRR. As vrea sa repet foarte clar pentru a elimina orice greseala de perceptie publica datrata campaniei de dezinformare dusa de PSD. PNRR nu numai ca nu a fost respins, ci este intr-o analiza si intr-un proces continuu de adaptare si imbuatatire”, a afirmat, luni, Ludovic Orban,…

- Exista mai multe organizații care il vor susține pe Florin Cițu, in special cele din Transilvania, Banat și Moldova. Fostul premier, Emil Boc se afla printre susținatori. De altfel, numele grele din interiorul partidului s-au aflat alaturi de Cițu cand și-a anunnțat candidatura. Pe langa Emil Boc vorbim…

- In mesajul susținut, astazi, cu prilejul anunțarii candidaturii sale, Florin Cițu a afirmat ca este un liberal care a trait toata viața dupa principiile liberale."De multe ori am spus ca doar liberalismul salveaza Romania. PNL are nevoie de un suflu nou. Dragi colegi, mesajul meu e simplu, m voi asigura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca exista localitati in care parteneri din coalitia aflata la guvernare au o atitudine "nu foarte prietenoasa" cu alesii locali ai PNL. El considera ca adevaratul adversar al contestatarilor care fac parte din coalitia de guvernare si care ii critica pe liberali…

- Virgil Guran, senator PNL, apropiat de Ludovic Orban și un susținator declarat al acestuia, susține ca Ludovic Orban este dorit in continuare de colegii sai de partid, in ciuda „revoltelor” unora din Ardeal, cum ar fi Emil Boc sau Alin Tișe. Guran spune ca Florin Cițu nu și-a anunțat inca decizia…