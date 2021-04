Guvernul trebuie sa mearga mai departe pentru ca tara nu poate fi aruncata intr-o instabilitate politica in urma unei remanieri de ministru, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, care a facut apel la colegii de coalitie pentru o discutie calma in perioada urmatoare. "Sigur, este o situatie nedorita, dificila, peste care trebuie sa trecem, fiindca aceasta coalitie si acest Guvern si-a asumat un rol important, o responsabilitate importanta si, cum am mai spus, nu putem sa acceptam ca soarta coalitiei sta intr-un singur ministru. Trebuie sa mergem mai…