Kelemen Hunor: Guvernul trebuie să ia măsuri economice mai ferme Parlamentarii UDMR vor vota, cel mai probabil, pentru prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile, dar, in aceasta perioada, Guvernul ar trebui sa se ocupe de economie, sa vina cu masuri mai ferme pentru sustinerea locurilor de munca pentru perioada post-epidemie, a declarat, pentru AGERPRES, liderul Uniunii, deputatul Kelemen Hunor.



O decizie finala a parlamentarilor UDMR va fi luata miercuri.



"Era de asteptat ca urmeaza o prelungire a starii de urgenta, datele aratau ca este nevoie de inca o perioada si urmeaza si o perioada mai dificila. Nu am depasit inca varful… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce PSD, ALDE și Pro Romania au anunțat ca pun condiții pentru a vota prelungirea starii de urgența, PMP a anunțat luni ca parlamentarii partidului vor vota decretul prezidențial privind prelungirea Starii de Urgența DAR propun Guvernului un set de masuri pentru protejarea populației in fața…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca sunt necesare masuri "mult mai indraznete" ale Guvernului in contextul pandemiei de COVID-19 si a anuntat ca parlamentarii Uniunii vor avea o serie de noi propuneri in perioada urmatoare, anunța AGERPRES."Colegii nostri din administratiile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca sunt necesare masuri "mult mai indraznete" ale Guvernului in contextul pandemiei de COVID-19 si a anuntat ca parlamentarii Uniunii vor avea o serie de noi propuneri in perioada urmatoare. "Colegii nostri din administratiile locale,…

- Parlamentarii USR au adresat o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban si ministrului Mediului, Costel Alexe pentru a stopa taierile de paduri in perioada starii de urgenta. "Mai mult ca niciodata trebuie sa transmitem un mesaj ferm de vointa politica de stopare a…

- Romania continua lupta cu COVID-19! Odata ce se va depași numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus, țara noastra va trece in „Scenariul 4”,atunci cand vor fi luate noile masuri anunțate de reprezentanții Ministerului de Interne. Vizați de noile masuri sunt și cei care vor ramane acasa.Guvernul…

- Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale sau familiale care si-au intrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizatie fixa de 2.230 lei/luna, la nivelul unui salariu minim brut pe perioada starii de urgenta. Intr-o postare pe Facebook, seful Cancelariei primului ministru, Ionel…

- Parlamentarii PSD au depus in Parlament un proiect de lege care prevede ca statul sa acopere 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat de salariați in cazul suspendarii temporare sau reducerii activitații din cauza decretarii starii de urgența pe fondul pandemiei de coronavirus.…

- Guvernul pregatește masuri urgente pentru criza economica. Aproape un milion de romani ar putea intra in șomaj tehnic, iar o parte din salariilor lor vor fi susținute de stat. Guvernul va sprijini și companiile, a anunțat ministrul de Finanțe, la Realitatea PLUS. Florin Cițu a explicat, in primul rand,…