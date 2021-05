Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, in Parlament, unde a mers sa prezinte Planul Național de Redresare și Reziliența ca cele 29,2 miliarde de euro din acest proiect nu vor fi irosite. In debutul prezentarii, șeful Guvernului a precizat ca nu a venit pana acum in Parlament pentru ca nu a fost…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea si un grup de analisti participa vineri la o dezbatere pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). In cadrul evenimentului, organizat de EFOR, se va discuta, printre altele, despre cum va arata PNRR si care…

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania si-a asumat mai multe reforme radicale pentru a obtine finantare din partea Comisiei Europene prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Citu vorbeste deja despre plecarea sa de Palatul Victoria, afirmand ca vrea ca reformele sa fie ireversibile, indiferent…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- Negocieri la Bruxelles privind Planul Național de Redresare și Reziliența Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu are și astazi la Bruxelles programate întâlniri cu oficiali europeni pentru susținerea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliența. Seful executivului…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat unde intampina probleme Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrebat daca sunt puse sub semnul intrebarii 10 miliarde de euro, reprezentand transporturile, Ghinea a spus ca pentru 4,5 miliarde de euro, reprezentand transportul…

- Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, a atacat, ieri, incapacitatea Guvernului Cițu de a pune la punct un plan real de Redresare și Reziliența, document care sa nu mai fie refuzat de Comisia Europeana. „Și-au demonstrat din nou nepriceperea și ne fac de ras in fața Comisiei Europene! Romania risca…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…