Stiri pe aceeasi tema

- MCV-ul este un mecanism desuet, iși traiește sfarșitul, declara liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El crede ca Țarile de Jos (Olanda) nu vor mai avea motive sa se opuna aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, dupa ce Mecanismul de Cooperare și Verificare va fi ridicat. Fii la curent…

- Romania ia in serios opoziția Olandei privind aderarea la Spațiul Schengen, așa ca a cerut olandezilor sa vina sa faca verificari privind respectarea condițiilor de aderare. Detalii a oferit premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul olandez Mark Rutte a vorbit joi in Parlamentul țarii sale, inainte de votul pe rezoluția prin care se cer verificari suplimentare inainte de acceptarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Rutte afirma ca evaluarile suplimentare se pot face in timp util pentru aderarea Romaniei, insa…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca Romania trebuie sa adere la spațiul Schengen, dar acest lucru trebuie facut cu demnitate și nu trebuie sa plecam capul in fața Olandei sau altor țari care fac jocuri politice pe aceasta tema. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Romaniei și premierul au avut o intrevedere cu premierul Olandei, Mark Rutte. Cei doi oficiali romani au declarat ca euroscepticismul ar crește in Romania, daca țara noastra nu este primita in spațiul Schengen. De precizat este faptul ca țara noastra indeplinește toate condițiile de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul olandez Mark Rutte, ca Romania a demonstrat ca merita sa fie parte din Spațiul Schengen. In condițiile in care Olanda s-a opus in ultimii ani aderarii Romaniei la Schengen, Iohannis a afirmat ca spera sa existe un consens…

- Premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, efectueaza miercuri o vizita in Romania. Vizita vine in contextul in care Olanda este singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu transmite marți ca prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, se va afla in Romania miercuri și ca de el depinde "in mare masura" aderarea Romaniei la Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…