Kelemen Hunor: Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarnă din ultimii 60 de ani Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, transmite Agerpres. „Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar, asta este situatia. Noi am adoptat o lege mai devreme prin care stabilim preturile pana in aprilie 2023, ca sa trecem peste iarna, ca noi am estimat ca va fi o iarna grea, la fel si pentru curentul electric. Dar, asa cum se contureaza peste tot in Europa, va fi o iarna grea, poate cea mai grea iarna din ultimii 40-50-60 de ani chiar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

