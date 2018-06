Kelemen Hunor: Este o minciună generală că noi ţinem în viaţă acest guvern Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o "minciuna generala" faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune.



"Noi am ales sa iesim din sala deoarece aceasta motiune nu vorbeste despre viitor (...) Am decis asa la motiune, fiindca ei (coalitia PSD-ALDE - n.r.) oricum aveau majoritate. Este o minciuna generala care se spune in mass-media, in carciumi sau pe Facebook ca de fapt noi tinem in viata acest guvern. Nu puteam vota motiunea de cenzura fiindca nimeni nu a venit cu niciun fel de propunere,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, referitor la anuntul lui Klaus Iohannis de a candida pentru un al doilea mandat de sef al statului, ca o discutie privind modul in care se va pozitiona Uniunea fata de acest lucru va avea loc, cel mai probabil, la inceputul anului viitor, precizand…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca miercuri, dupa sedinta comuna a grupurilor reunite, parlamentarii Uniunii vor lua o decizie in privința unei eventuale susțineri privind motiunea de cenzura depusa de PNL, USR și PMP, potrivit Mediafax. "Miercuri dimineata la ora 9:00…

- Europarlamentarul Monica Macovei a criticat dur decizia data de CCR. Fost procuror, Macovei deplange faptul ca magistrații vor deveni subordonați mediului politic și transmite faptul ca președintele a fost transformat intr-o simpla “ștampila”. Europarlamentarul Monica Macovei a criticat dur decizia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, pentru AGERPRES, ca este clar ca exista in Romania un conflict interinstitutional intre presedinte si premier, iar in opinia sa, cei doi trebuie trebuie sa gaseasca o cale de dialog."Este un conflict interinstitutional extrem de vizibil, extrem…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, pentru AGERPRES, ca este clar ca exista in Romania un conflict interinstitutional intre presedinte si premier, iar in opinia sa, cei doi trebuie trebuie sa gaseasca o cale de dialog. "Este un conflict interinstitutional extrem de vizibil, extrem de puternic…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ca Uniunea se opune unificarii Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) cu Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures, considerand acest demers ca "o incercare de a diminua rolul si calitatea actului educational maghiar din Romania". "Intentia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca luni a avut o intalnire, de aproximativ 30 de minute, cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din urma de la Camera Deputatilor, tema discutiei fiind Codul administrativ."Am discutat despre Codul administrativ. A treia oara. Si mai vorbim si saptamana…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, il felicita pe premierul ungar Viktor Orban, pentru victoria in alegerile legislative care s-au desfasurat duminica in Ungaria.Citeste si: A inceput Saptamana Luminata: Ce este INTERZIS sa faci in aceste zile ”Felicitari! Buna treaba, noroc in urmatorii…