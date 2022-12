Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea și sa il convinga pe cancelarul austriac pana maine ca Romania merita sa fie in spațiul Schengen.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca, daca Austria se va abține maine de la vot in privința aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen, acest lucru ar insemna doar o amanare pana in martie 2023.

- Anca Dragu, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minoritați din Senatul Romaniei, a trimis, marți, 6 decembrie, o scrisoare catre Korinna Schumann, președintele Consiliului Federal din Austria, prin care ii cere sa susțina aderarea Romaniei la spațiul Schengen și demonteaza parte…

- Autoritație romane vor solicita un vot pe aderarea la spatiul Schengen in cadrul Consiliul JAI de joi. Folosim toate canalele. La acest moment ne susțin toate statele membre, inclusiv Suedia și Olanda, cu excepția Austriei. In ceea ce privește Austria, am avut intalniri la nivelurle cele mai inalte.…

- Președintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea de la Tirana (Albania), a declarat ca primirea Romaniei in Schengen „inca se negociaza”. Declarația aparent optimista a șefului statului roman a venit la data de 6 decembrie 2022. Declarația se refera la votul care se va da in Consiliul JAI la data de…

- Comisia Europeana a prezentat luni, cu doar trei zile inainte de Consiliul JAI, planul de combatere a migrației ilegale pe ruta Balcanilor de Vest, o incercare de a convinge Austria sa nu se opuna primirii in Schegen a Romaniei și Bulgariei. „Inaintea reuniunii la nivel inalt UE-Balcanii de Vest din…

- Aderarea Romaniei la spațiul Schengen va fi stabilita in Consiliul JAI din 8-9 decembrie. Uniunea Europeana a publicat programul oficial al reuniunii miniștrilor Justiției și Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis spunea, saptamana trecuta, ca votul ar putea fi amanat cu o luna sau doua. In…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, i-a cerut premierului maghiar, Viktor Orban, sa sprijine Romania in procesul de aderare la Schengen. "Conferinta Permanenta Maghiara (MAERT) a fost un bun prilej de a face un schimb de opinii cu Viktor Orban pe teme care privesc comunitatea maghiara din…