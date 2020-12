Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca pentru ca o coalitie sa fie functionala si sa aiba rezultate, trebuie ca acei care o formeaza sa aiba incredere unii in altii, iar programul de guvernare sa nu contina populisme si demagogie.



"Multe lucruri trebuie sa se intample ca sa fie o coalitie buna, o coalitie functionala si cu rezultate. In primul rand, trebuie sa avem incredere unii in altii. Fara incredere nu se poate si increderea se poate intari, se poate creste, prin dialog, prin colaborare. Pentru a ajunge la un nivel in incredere foarte bun, fiindca…