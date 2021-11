Stiri pe aceeasi tema

- „Lucrurile stau in felul urmator: Daca statul iti asigura vaccinul gratis, daca nu te-ai vaccinat, te-ai imbolnavit, iti asigura tratament pe gratis in spital, nu poti sa astepti totul de la stat, pe gratis. Nu functioneaza. Si eu am fost impotriva sa platim de la bugetul de stat testarile, cand platesti…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti ca in ceea ce priveste proiectul referitor la testare pentru certificatul verde se poate accepta o solutie de compromis in privinta gratuitații, dar nu mai mult de 30 de zile, iar Parlamentul trebuie sa gaseasca o solutie buna, nu una de compromis.…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat marți, dupa negocierile dintre partide privind introducerea obligativitatii certificatului verde la locul de munca, ca PSD nu este de acord cu propunerea PNL ca cei nevaccinati sa isi plateasca serviciile medicale in cazul infectarii, a informat news.ro . Rafila…

- Președintele PNL, Florin Cîțu i-a anunțat pe liberali, în ședința BEx ca oprește dezbaterile pentru proiectul de lege cu certificatul verde. Cîțu susține ca proiectul îi discrimineaza pe angajatii de la privat pentru ca, la propunerea PSD doar angajații de la stat se vor putea…

- Certificatul verde obligatoriu la locul de munca. Proiectul ajunge, astazi, azi in comisiile de la Camera Deputaților, apoi va fi votul final. Deși la Senat a votat impotriva, PSD va susține acum legea, cu mai multe modificari. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca certificatul verde este…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila spune ca proiectul privind certificatul verde obligatoriu la locul de munca trebuie rescris. „Trebuie gandit pe o perioada limitata, cu evitarea discriminarilor...

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a declarat ca proiectul de lege privind prezentarea certificatului verde la locul de munca este ”prost scris” si creeaza multe probleme.