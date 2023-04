Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Deputatul Sergiu Bilcea, presedintele PNL Municipiul Arad, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, faptul ca rotativa guvernamentala este necesara, iar PSD trebuie sa preia functia de prim-ministru. Totul, pentru a respecta calendarul reformelor asumate de coalitia de la guvernare.

- Romania are nevoie de un guvern cu o susținere puternica in Parlament pentru a gestiona toate crizele, iar in acest moment singura soluție este coaliția PSD-PNL-UDMR, a spus luni președintele Klaus Iohannis, intrebat daca exista riscul ruperii coaliției care sa duca la declanșarea alegerilor anticipate.…

- Președintele UDMR susține ca rotativa guvernamentala din luna mai se poate realiza in patru-cinci zile, in contextul in care se respecta protocolul PSD-PNL. Kelemen Hunor a menționat și ca nu simte nevoia modificarii a anumite puncte din protocolul stabilit in coaliție.

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, declara ca nu s-a pus problema sa fie ministrul Finantelor dupa rotativa guvernamentala din luna mai. Burduja a fost intrebat, miercuri, la Prima News, daca din luna mai, dupa rotativa guvernamentala, va fi ministrul Finantelor. „Nu s-a pus aceasta problema”,…

- Marcel Ciolacu - președintele PSD vrea sa-l pastreze in noul Guvern care se va forma dupa luna mai.Intre timp, președintele PSD și-a ieșit din fire și riposteaza nervos dupa eșecul Schengen. Șeful PSD se declara frustrat și pentru ca ANAF nu are inca o decizie pentru taxa pe care OMV refuza sa o plateasca.Ciolacu…

- Rotativa guvernamentala merge inainte, iar daca nu, se pot face și alegeri anticipate, spune Sorin Grindeanu, vicepremier si prim-vicepreședintele PSD. El nu a vrut sa spuna ce eventual alt minister ar prefera daca va parasi Transporturile, el a raspuns doar ca nu e neaparat necesar sa fie ministru,…

- Vicepresedinta PNL Alina Gorghiu a afirmat, chestionata daca UDMR va mai fi luata in calcul la guvernare, atunci cand va veni rotatia premierilor din luna mai, ca protocolul coalitiei pe care il respecta liberalii prevede ca Uniunea are trei ministere plus functia de vicepremier fara portofoliu pe…

- Liberalii pregatesc o echipa de tranzitie pentru rotativa guvernamentala din luna mai, potrivit unor surse PNL participante la sedinta Biroului Politic National care are loc, luni, la Palatul Parlamentului. „Liberalii pregatesc o echipa de tranzitie pentru rotativa din luna mai, astfel incat schimbarile…