- Kelemen Hunor a subliniat ca USR ar trebui sa negocieze in primul rand cu PSD și AUR, alaturi de care au dat jos guvernul Cițu. ”Nu poți sa spui ca astazi te dau jos, iți dau un pumn in gura și a doua zi te cer de nevasta. E un mod de a face o apropiere destul de ciudata, nu merge. Eu nu am datele necesare…

- Florin Cițu a facut primele declarații dupa consultarile de la Cotroceni. Președintele liberal a spus ca nu a inaintat o propunere de premier, deoarece in acest moment partidul sau nu are majoritate. „In acest moment nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de premier. I-am spus președintelui…

- Klaus Iohannis a facut o prima miscare dupa ce Guvernul Citu a cazut la motiunea de cenzura. Președintele și-a amanat cu cateva ore plecarea in Slovenia unde urmeaza sa participe la reuniunea Informala a Consiliului European. Mai mult ca sigur, aceasta decizie este legata de rezultatul moțiunii de cenzura…