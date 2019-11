Polonezul Donald Tusk, noul presedinte al Partidului Popular European, cunoaste indeaproape problemele regiunii, a declarat joi liderul UDMR, Kelemen Hunor. "Pentru prima data am ales un presedinte dintr-o tara central-europeana in fruntea Partidului Popular European. Polonezul Donald Tusk cunoaste indeaproape problemele regiunii. Am incredere ca va fi un lider deschis si intelegator in fruntea unei organizatii umbrela, care se distinge in mod evident atat de socialisti, cat si de liberali. Am toata increderea ca Donald Tusk va sustine initiativa cetateneasca Minority SafePack, protectia minoritatilor…