- Intr-o postare pe Facebook, Cioloș sugereaza atat Ludovic Orban, cat și Kelemen Hunor, ar fi lansat atacuri la adresa USR Plus, din rațiuni legate de interese electroale sau de partid. "Regret sa spun ca sunt complet indiferent cu privire la reacțiile celor doi, pe care i-am apreciat de-a lungul timpului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pozitia exprimata de Dacian Ciolos referitoare la banii pe care trebuie sa ii primeasca Ungaria, prin PNRR, nu a fost discutata in coalitia de guvernare si nu este pozitia Guvernului de la Bucuresti. "Niciodata nu am discutat in coalitie. Nu…

- Anunțul facut miercuri de liderul grupului Renew Europe vine chiar in ziua in care Parlamentul European dezbate in plen controversata lege anti-LGBT intrata in vigoare tot azi in Ungaria. Unul dintre argumentele Comisiei Europene, scrie cotidianul italian La Repubblica , este ca Budapesta nu poate oferi…

- Comisia Europeana a SUSPENDAT PNRR-ul Ungariei. Dacian Cioloș, care a inițiat demersul: „Nu avem garanții ca banii vor ajunge la ungurii cinstiți” Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș, i-a cerut saptmana trecuta Ursulei von der Leyen sa nu aprobe PNRR al Ungariei pentru ca…

