Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, luni, dupa sedinta coalitiei, ca il sustine pe premierul Florin Citu in ciuda infomatiilor aparute in presa potrivit carora a facut inchisoare in SUA timp de...

- „Daca guvernarea nu merge bine, vom avea probleme cu totii. Chestia aia cu penali, fara penali in functii publice, suna foarte bine. Eu acum cativa ani am spus: faceti cateva nuante. Spuneti ca cei care au furat, ca au fost prinsi in anumite situatii in functii publice, sa fie pedepsiti”, a declarat…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis luni, la Guvern, un mesaj de sustinere a premierului Florin Citu, la finalul sedintei coalitiei de guvernare. „Lucruri de acum 20 de ani n-au nicio relevanta asupra actului de guvernare. Daca merge bine guvernare ne-am facut treaba. Daca nu merge bine…

- Tensiunile aparute in interiorul PNL, care iși va alege noul lider la congresul din 25 septembrie, au dus la blocajul unor proiecte din programul de guvernare, a declarat vicepremierul Dan Barna, miercuri, la Digi 24. Referindu-se la campania electorala din cadrul PNL, Barna spune ca „este una vizibila…

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat, duminica, un atac fara precedent la adresa USR Plus. Aflat la Bacau, pentru alegeril dinn organizația locala, liderul PNL a afirmat despre aliații de guvernare ca „parca nu s-ar fi nascut aici”, sugerand ca n-ar respecta tradițiile și credința. „Avem niste parteneri…

- Kelemen Hunor a declarat, luni, ca oamenii i-au transmis ca s-au saturat de mesajele pro-vaccinare și considera ca in urmatoarea perioada nu va fi ușor, „cred ca exista reținere, e ceva nou, dar daca vrem sa ne intoarcem la normalitate, probabil urmeaza valul 4, aștept sa creștem dorința de vaccinare”,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa intalnirea cu premierul Florin Citu pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, ca discuțiile au fost superficiale. Despre PNRR , Marcel Ciolacu a spus ca nu are „coereneta si viziune”. La intalnire au participat vicepremierii Dan Barna si Kelemen…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a descris joi, la ieșirea din Guvern, discuțiile cu premierul Florin Cițu si vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor pe tema PNRR, ca fiind superficiale. „Am luat act generic de PNRR. Asteptam sa primim in detaliu sa discutam cu specialistii (...) A fost un pic…