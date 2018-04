Stiri pe aceeasi tema

- „Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA nu a surprins pe nimeni”, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a mai spus ca exista lucruri mult mai grave, de exemplu protocoalele cu SRI care, in opinia sa, sunt neconstitutionale, sustinand…

- Fostul ministru al Justitiei, Robert Canzanciuc, a declarat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis va raspunde direct in fata alegatorilor pentru decizia sa de a nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Cazanciuc sustine ca nu s-a pus problema suspendarii lui Iohannis."Presedintele…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…

- Un fost judecator al Curtii Constitutionale susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa se pronunte in 20 de zile in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi. Potrivit lui Toni Grebla, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu,…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…