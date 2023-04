Liderul UDMR considera ca este necesara o discutie cu magistratii, iar renuntarea la pensiile speciale ar trebui sa se faca etapizat. ”In 2021 am propus prima data, dupa aceea in 2022, o dezbatere despre aceste pensii, zic eu de serviciu, nu speciale. Ideea era urmatoarea: cei care se afla in serviciul public, pentru o anumita perioada, dincolo de contributivitate, sa primeasca sau nu cateva puncte in plus, cum se intampla in Europa, peste tot. Si daca am fi ajuns la concluzia ca da, trebuie, dincolo de contributivitate, sa primeasca cateva puncte, atunci trebuia sa stabilim care sunt acele categorii…