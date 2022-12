Stiri pe aceeasi tema

- Mai este o zi pana la votul privind aderarea Romaniei la Schengen. Un vot favorabil maine ar aduce multe satisfacții romanilor și nu numai. Insa avem Austria, care se opune inca aderarii Romaniei. Ramane de vazut daca maine se va schimba ceva sau vom avea o amanare in privința aderarii țarii noastre…

- Negocieri pana in ultimul moment. Romania va solicita joi un vot pentru aderarea la spațiul Schengen in cadrul Consiliului JAI de joi, potrivit premierului Nicolae Ciuca. Toate acestea pentru ca Austria se opune categoric primirii Romaniei și Bulgariei in Schengen.

- Ieri, Comisia Europeana a subliniat ca Bulgaria, Romania si Croatia indeplinesc ”in totalitate toate cerintele” pentru a fi membre cu drepturi depline ale spatiului de libera circulatie Schengen si se asteapta ca Cei 27 sa dea unda verde primirii lor, joi, in pofida faptului ca unele tari se opun, transmite…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, le solicita cetatenilor din Suedia, Austria si Olanda sa ceara guvernelor lor sa sustina intrarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei in spatiul Schengen: „Este timpul ca Europa sa devina una. Romanii nu sunt europeni de mana a doua”. „Acum doi ani, Timișoara…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, le-a transmis un mesaj video cetațenilor din Suedia, Austria și Olanda pentru ca aceștia sa iși convinga politicienii sa voteze in 8 decembrie pentru admiterea Romaniei, Bulgariei și Croației in spațiul Schengen.

- Austria va sustine candidatura Croatiei pentru aderarea la spatiul Schengen, dar are obiectii fata de candidaturile Romaniei si Bulgariei la spatiul european de libera circulatie, a declarat miercuri cancelarul Karl Nehammer in timpul unei vizite la Zagreb, relateaza presa croata. Fii la curent…

- Marcel Ciolacu a punctat ca rezolutia adoptata de Parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, este o nedreptate la adresa romanilor si a Romaniei dupa ce atat statul roman, dar si populatia s-au implicat in gestionarea…