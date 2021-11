Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a continuat, duminica, discutiile privind Programul de guvernare, cu echipe ale PNL si UDMR, in prezenta lui Florin Citu si Kelemen Hunor. Luni, Nicolae Ciuca va discuta pe aceasta tema cu reprezentanti ai conducerii USR. Reprezentantii USR au anuntat ca liderul formatiunii,…

- Dan Barna a precizat, luni seara, la emisiunea News Hour with CNN de la Antena 3, ca propunerea presedintelui Klaus Iohannis pentru funcția de premier nu a venit ca o surpriza pentru USR. “Presedintele ne-a spus ca celelalte partide fug de responsabilitatea guvernarii pentru ca este o perioada dificila,…

- PSD a depus, luni, o plangere penala la DNA impotriva premierului interimar Florin Cițu, a vicepremierului Kelemen Hunor, a ministrului dezvoltarii Cseke Atilla și a ministrului finanțelor Dan Vilceanu pentru modul in care au fost distribuiți aproape un miliard de lei catre primari. In plangerea penala,…

- Adrian Oros și-a depus, miercuri, demisia din fruntea Ministerului Agriculturii, insa premierul Florin Cițu refuza sa o accepte. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, și-a depus demisia, in aceasta dimineața, la Guvern. Premierul Florin Cițu nu ii accepta demisia lui Adrian Oros, in ciuda faptului ca…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Atila, le-a spus managerilor de spitale și șefilor de DSP-uri din toata țara ca “Vine o perioada foarte, foarte grea. Nici 1600 de paturi de ATI s-ar putea sa nu ne ajunga”, conform unor inregistrari exclusive difuzate in exclusivitate la News Hour with CNN de…

- Catalina Porumbel, jurnalist si realizator Antena 3, s-a infectat cu coronavirus. Ea a vorbit, luni seara, la emisiunea “Sintea Zilei”, realizata de Mihai Gadea despre cum a contractat virusul de la fiica sa cea mica, care s-a infectat la gradinița. “Povestea este simpla. A fost doua zile la gradinita…

- Stelian Ion, ministrul revocat al justiției, a declarat, joi, la emisiunea News Hour with CNN, prezentata de Ana Maria Roman și Sergiu Cora, ca “Florin Cițu are puțin respect fața de lege și fața de cuvantul dat”. In plus, in opinia lui Stelian Ion, Cițu nu are anvergura unui lider politic și “pare…