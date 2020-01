Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este "praf in ochi", deoarece a anulat doar 12% dintre acestea si este convins ca legea va fi retrimisa Parlamentului de catre Curtea Constitutionala. "Din pacate,…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca Guvernul nu a luat inca o decizie cu privire la angajarea raspunderii pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Cu toate acestea, premierul crede ca demersul ar reprezenta "un act de curaj", pe care-l priveste cu "foarte mult interes". "Cand vom…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, Legea prin care sunt dublate alocațiile pentru copii. Premierul anunța vineri ca Guvernul va amâna intrarea în vigoare a legii. Conform acestei legi, alocația ajunge la 600 de lei pentru copiii de pâna la 2 ani (pâna…

- Vicepremierul Raluca Turcan a explicat, la inceputul sedintei de Guvern, de luni, ca bugetul de stat ar putea intra in vigoare in data de 6 ianuarie 2020, daca legea pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in fata Parlamentului nu va fi contestata la Curtea Constitutionala.

- Presedintele USR, Dan Barna, ii solicita premierului Ludovic Orban sa vina cu o lege a plafoanelor bugetare care sa fie responsabila din punct de vedere fiscal, precizand ca este esential ca deficitul bugetar sa fie mentinut in limita maxima de 3%."Printre masurile pentru care Guvernul isi…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca Guvernul PNL va veni cu o noua lege a pensiilor, astfel incat pensiile sa fie calculate doar pe baza contributivitatii, iar pensiile speciale vor fi anulate, cu exceptia celor ale magistratilor si militarilor.