Kelemen Hunor: „Cu USR, PNL era prima vioară, acum PSD este prima forță în coaliție” Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, joi seara, intr-o intervenție la Antena 3 ca in actuala coalitie de guvernare s-a schimbat raportul de forte, iar PSD reprezinta prima forta deoarece are cei mai multi parlamentari. Președintele UDMR a mai precizat ca dispute vor fi in actuala coalitie de guvernare, dar ca nu sunt motive ca aceasta sa nu functioneze, potrivit News. Nimeni nu a spus, nimeni nu a promis ca va fi o coalitie unde nu vor exista dispute, dar asta este un lucru firesc. Trebuie sa cadem de acord pe toate punctele care sunt acum pe ordinea de zi, dar eu cred ca o sa mearga, cel… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor (UDMR) a declarat, joi seara, ca in actuala coalitie de guvernare s-a schimbat raportul de forte, iar PSD reprezinta prima forta deoarece are cei mai multi parlamentari. Comparativ, in coalitia PNL-USR, liberalii erau ”prima vioara”, a subliniat liderul UDMR. Kelemen Hunor…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, crede ca actuala coalitie de guvernare nu va rezista pana la Craciunul anului 2022. "Inclusiv domnul Ciolacu a spus: 'Hai sa ajungem in primavara si vedem de acolo incolo ce vom face si ce nu vom face'. Uitati-va la angajamentele pe care si le-au luat. Noi…

- Președintele PNL, Florin Cițu, și premierul desemnat, Nicolae Ciuca, vor depune lista cu miniștri și programul de guvernare, sambata, la ora 14.30, la Parlament. Liderul PNL, Florin Cițu, a dat un mesaj de forța in ședința BPN: "Eu cred ca poate trece acest Guvern. Trebuie sa fim mai optimiști…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca nu isi doreste o perioada lunga de interimat a guvernului demis, din care face parte ca vicepremier. El explica faptul ca un guvern interimar nu va putea trimite Parlamentului bugetul pentru anul viitor. "Eu nu as prefera si nu as dori sa avem un…

- UDMR va merge la consultarile care vor avea loc cu presedintele Klaus Iohannis, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata marti de Parlament, iar daca PSD nu vine cu o coalitie, "PNL are urmatoarea prioritate", a declarat, pentru AGERPRES, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. "Ne vom duce (la…

- PSD dorește alegeri parlamentare anticipate Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, 28 septembrie, ca în actuala situatie nu se mai poate crea o alta coalitie de guvernare si solutia o reprezinta organizarea…

- Parlamentari PNL, susținatori ai lui Ludovic Orban, au inceput sa dea mesaje de respingere a unei posibile ințelegeri cu PSD pentru susținerea Guvernului, alternativa la actuala coaliție. „N-am intalnit nici macar o persoana care sa ne voteze cu gandul ca intr-un oarecare viitor ne-am putea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, luni seara la Realitatea Plus, ca daca aceasta coaliție se va rupe, o majoritate se poate face doar cu sprijinul PSD. Asta pentru ca trebuie 234 de parlamentari pentru o majoritate in parlament. "Daca aceasta coaliție se rupe, nu cred ca PNL poate gasi…