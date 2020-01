Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de parere ca moțiunea de cenzura va trece și va fi blocata astfel modificarea legii privind alegerea primarilor in doua tururi. Kelemen a mai susținut ca moțiunea de cenzura ar trebui votata de cei care iși doresc alegeri anticipate, referindu-se in acest context…

- "Vom incerca sa blocam proiectul de lege prin votarea motiunii de cenzura. Cine nu e de acord e obligat sa voteze motiunea. Sper sa treaca. E singurul instrument de a impiedica adoptarea legii. (...) Ar trebui sa treaca fara nicio problema. O sa va dau si argumente, inclusiv pentru anticipate. De…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a explicat, la Adevarul Live, de ce se opune sistemului electoral privind alegerea primarilor in doua tururi si cum vrea sa dea jos Guvernul Orban, pentru a deschide calea anticipatelor. Hunor le cere celor din USR sa voteaza motiunea PSD, daca tot vor anticipate, asa…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a explicat, la Adevarul Live, de ce se opune sistemului electoral privind alegerea primarilor in doua tururi si cum vrea sa dea jos Guvernul Orban, pentru a deschide calea anticipatelor.

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, in cazul in care Guvernul va desfiinta Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din Justitie, partidul pe care il conduce ar putea sa dea tonul privind sustinerea unei motiuni de cenzura.Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor anticipate. Potrivit liderului maghiar, alegerile anticipate ar trebui programate cu o saptamana sau doua inainte de alegerile locale, care vor avea loc la inceputul lunii iunie. „Ar trebui sa inchidem cat mai repede aceasta instabilitate…

- Presedintele fractiunii PDM, Dumitru Diacov, a declarat ca a avut discutii cu unii reprezentanti ai Blocului ACUM pe subiectul privind motiunea de cenzura inaintata de socialisti contra Guvernului Sandu. Dumitru Diacov a afirmat ca reprezentantii ACUM i-au indemnat pe democrati sa nu voteze pentru demiterea…