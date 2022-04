Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor susține ca nu exista conflicte in coaliția de guvernare, care funcționeaza foarte bine, dupa parerea sa. Liderul UDMR mai spune ca schimbarile din PNL ar fi fost necesare, pentru ca „apar tensiuni atunci cand premierul nu este și președinte de partid”.„Va functiona coalitia bine, coalitia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca declaratiile critice facute in spatiul public de lideri PNL la adresa PSD si invers nu influenteaza in vreun fel coalitia, mentionand ca aceste "sageti" aruncate dintr-o parte intr-alta sunt normale, in conditiile in care pana nu de mult cele doua partide…

- Liderii social – democrați și liberali condamna atacarea Ucrainei de catre Rusia, in cursul dimineței de joi. „Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin. Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta…

- Liderii partidelor din coaliția de guvernare vor discuta, in ședința de marți, pachetul de masuri care sa protejeze in continuare toate categoriile de consumatori de energie și dupa 1 aprilie, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- „Cred ca aceasta coalitie de guvernare va functiona pana in 2024 si mai cred ca are un viitor si dupa 2024 cu aceeasi structura”, a afirmat Marcel Ciolacu pentru Reuters.Agentia britanica de presa Reuters comenteaza ca guvernul aflat in functie de trei luni controleaza aproximativ 70% din mandatele…

- Este o saptamana de foc pentru coaliția de guvernare. Premierul i-a cerut ministrului Virgil Popescu soluții pentru criza energie, care vor fi prezentate in Guvern și in coaliție. Daca PSD nu ar fi de acord cu aceste masuri, este posibil chiar sa iasa de

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca va avea o discutie cu ceilalti lideri ai coalitiei, pentru a lamuri afirmatiile facute de prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, care a spus ca aceasta coalitie va dura doar un an.

- Coalitia de guvernare se va reuni astazi, la Parlament, pentru a discuta despre masuri in domeniul energiei, au precizat, pentru “Romania libera”, surse din cadrul Legislativului. Conform unor surse politice, sedinta coalitiei va avea loc la ora 17:00, la Palatul Parlamentului. Ministrul Energiei, Virgil…