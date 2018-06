Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu a negociat cu Ludovic Orban, despre motiunea de cenzura. Deși s-a intalnit la o cafea cu președintele PNL, liderul maghiar recunoaște ca nu a fost convins sa se implice.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, dar inca nu s-a decis daca UDMR se va alatura demersului, transmite News.ro . “Inca nu, dar sunt convins ca UDMR va discuta acest lucru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanești sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, in context afirmand și ca trei cetațeni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.”Serviciile…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca plangerea penala formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este una "neinspirata" si care se va solda cu "nimic". "Suntem intr-o situatie inedita in care Opozitia face o plangere penala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta...