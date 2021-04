Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor se arata convins de faptul ca atunci cand va avea loc votarea moțiunii simple a PSD in Parlament, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, va avea parte de solidaritatea coaliției de guvernare, tocmai pentru liderii coaliției sunt „ferm hotarati sa duca mandatul pana la bun…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, depusa de PSD, va fi dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor lunea viitoare, urmand sa fie votata miercuri, conform unei decizii a Biroului permanent, reunit marti. Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a anuntat, luni, depunerea…

- Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți intr-o ședința care are loc in biroul lui Ludovic Orban de la Parlament. Premierul Florin Cițu nu participa, el fiind intr-o vizita de lucru la Craiova, anunța Antena3. Liderii coaliției vor discuta despre soarta ministrului Sanatații, Vlad…

- Votul final pe motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a picat in Camera Deputaților. Moțiunea a picat cu 140 pentru, 161 impotriva și 2 nu votez. Citește mai departe...

- Deputatul PNL Corneliu Olar este singurul reprezentant al Coaliției de Guvernare care a votat moțiunea împotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, potrivit votului electronic afișat pe site-ul Camerei Deputaților. Liberalul spune însa ca „a fost o greșeala”. „A…

- Votul final in motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri, 17 februarie, in plenul Camerei Deputatilor.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura, anunța Agerpres.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba…

- Votul final pe motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri in plenul Camerei Deputatilor. Este prima moțiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura și poate fi aprobata doar cu votul majoritatii deputatilor prezenti. Procedural,…

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Votul asupra motiunii urmeaza sa fie dat in sedinta plenului de miercuri.