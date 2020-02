Kelemen Hunor, Cabinetul lui Chiţu: Această listă este făcută cu gândul de a fi respinsă Liberalii au intocmit lista noului Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respinsa de Parlament, a declarat vineri presedintele UDMR, Kelemen Hunor. "Am vazut aceasta lista si am o singura concluzie: ei in continuare doresc un guvern monocolor PNL, nu se gandesc la un guvern de coalitie de niciun fel si banuiesc ca doresc in continuare sa fie respinsa aceasta lista, acest Cabinet, fiindca nici macar nu au negociat, nu au sunat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine o astfel de lista. Deci concluzia mea este ca aceasta lista este facuta cu gandul de a fi respinsa. Nu stiu daca se va… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

