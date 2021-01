Kelemen Hunor: Bugetul de stat este în construcţie; discuţiile nu sunt finalizate Bugetul de stat pe 2021 este deocamdata in constructie, discutiile nu sunt finalizate, iar cel mai important este ca acesta sa fie echilibrat, tintit spre dezvoltare, investitii, locuri de munca, a declarat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor.



"Bugetul este in constructie. Ministrii discuta cu Ministerul de Finante. Important este sa avem un buget echilibrat si tintit spre dezvoltare, investitii, creare de locuri de munca si economie sustenabila. Sigur ca exista amendamente, aceste amendamente vor fi discutate in coalitie si in Guvern, in asa fel incat in Parlament sa existe deja… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

