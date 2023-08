Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, ataca extrem de dur Guvernul pentru proiectul de OUG care va comasa instituțiile statului cu rol similar. El susține ca acest proiect este ”o tentativa de asasinat cultural cu premeditare”. Citește și: Scandal pe plaja la Costinești. Doua grupuri de turiști s-au incaierat…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca, prin „asa zisul proiect neasumat”, Guvernul a declarat „razboi” culturii, iar propunerea ca autoritatile locale sa sprijine din venituri proprii activitati si institutii culturale este a cuiva care „probabil ca nu a fost niciodata la un concert si este putin probabil…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se afla in Romania intr-o vizita neoficiala, așa cum au subliniat atat partea maghiara cat și Guvernul Romaniei. Cu toate acestea, premierul Ungariei a avut intalniri, la București, cu premierul Marcel Ciolacu, cu ministrul Sorin Grindeanu și cu președintele UDMR, Kelemen…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a umilit pe Marcel Ciolacu in Parlament. Kelemen spune ca PSD a luat copy-paste fostul program de guvernare al coaliției și promite lucruri deja indeplinite. ,, A fost o perioada dificila, cu o mana stingeam incendiile și cu alta incercam sa construim ceva. Acum cateva…

- „Eu imi doresc ca Guvernul Romaniei sa fie unul performant. Este normal sa susțin miniștrii care au avut performanța.Am avut consultari și avem in continuare. Lasați-ne la nivel politic sa ne facem treaba. Dl premier s-a dus sa-și duca mandatul la președinte, el ne va chema la consultari, apoi va face…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din Statele Unite a publicat recent arhive referitoare la vizitele in aceasta tara a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii in deceniile 1980 si 1990, in care apar informatii despre amenintarile la adresa ei, inclusiv posibila pregatire a unui asasinat, transmite…