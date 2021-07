Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, sustine masurile prezentate de ministrul Sanatatii pentru accelerarea campaniei de vaccinare, spunand ca ar fi de acord si cu unele mult mai dure decat obligativitatea testarii personalului medico-sanitar nevaccinat.

- In contextul in care in ultima perioada s-a tot vorbit despre faptul ca a scazut intenția de vaccinare in Romania, dar și ca ar putea aparea unele restricții in cazul persoanelor nevaccinate impotriva COVID-19, Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, dar și parlamentar…

- Nivelul vaccinarii in Europa este insuficient in vederea evitarii unei reintensificari a pandemiei covid-19, avertizeaza joi aripa europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care indeamna la evitarea „greselii” care a condus la cresterea cazurilor in vara lui 2020, relateaza AFP. Acoperirea…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca așa cum s-au gasit soluții eficiente pentru stimularea vaccinarii in orașe, la fel trebuie sa se intample și in mediul rural. El a precizat ca liderii micilor comunitații ar trebui sa se implice pentru a incuraja…

- Suntem pe o panta descendenta a valului trei, dar asta nu inseamna ca am scapat de pandemie, a spus, miercuri, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ministrul Ioana Mihaila a spus, miercuri, la Europa FM,...