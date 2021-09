Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca ar duce mai departe obligativitatea de vaccinare anti-COVID-19 la anumite categorii socio-profesionale si ar plusa inclusiv masurile adoptate de italieni in privinta vaccinarii impotriva SARS-CoV-2, anunța Agerpres. "Ce zice domnul Asztalos, e treaba…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 17 septembrie 2021, printr-o hotarare, noi masuri pentru desfașurarea unor activitați in condiții de siguranța sanitara. In județele/localitațile in care incidența cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.

- Guvernul a aprobat vineri, prin hotarare, obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la anumite activitati in localitatile unde rata de incidenta a infectarilor cu SARS-CoV-2 este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica sau egala cu 6 la mia de locuitori. In judetele/localitatile…

- Premierul Florin Citu afirma ca la nivelul Executivului se discuta despre introducerea testarii periodice pentru depistarea infectiei cu COVID-19 pentru anumite categorii profesionale, intre care personal medical, din invatamant, angajati din sectorul public sau din centrele pentru varstnici. Primul…

- ”Pensiile speciale - exista un grup de lucru si nu prea s-a facut mare lucru, nu am avut propuneri concrete si trebuie sa activizam acest grup de lucru (...), ce doreste sa ofere statul la acele categorii profesionale care pe parcursul carierei se afla in serviciul public si au niste interdictii si…

- Membrii personalului sanitar din Franța care nu se vor vaccina anti-Covid pana la data limita de 15 septembrie vor fi sancționați, a declarat joi premierul Jean Castex, potrivit Agerpres , care citeaza EFE. Prim-ministrul a justificat aceasta masura prin creșterea numarului de contagieri in unitațile…

- Proteste masive in Franța pentru al patrulea weekend consecutiv. Mii de oameni marșaluiesc pe strazile Parisului și ale altor orașe din Hexagon, nemulțumiți de introducerea permisului sanitar și de obligativitatea vaccinarii pentru angajații din anumite domenii esențiale, cum este cel medical, scrie…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, anunta ca, daca incidenta cazurilor de Covid-19 va creste peste anumite limite, institutia pe care o conduce va propune testarea periodica a personalului medical si medico-sanitar nevaccinat, costurile urmand sa fie suportate de cei testati. „Vom veni cu o propunere,…