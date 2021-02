Kelemen Hunor are altă opinie față de Florin Cîțu: Nu există acord. Punct Afirmația a venit in contrast cu ce a spus anterior, in aceeași zi, prim-ministrul Florin Cițu. Vicepremierul a precizat ca va exista o creștere imparțita pe patru ani de zile. Premierul da asigurari: Nu exista persoane care „au sarit randul” la vaccinare Intrebat daca susține inghețarea pensiilor in 2021 și daca s-a discutat in coaliția de guvernare acest subiect, liderul UDMR, Kelemen Hunor a afirmat: “Nu s-a discutat niciun moment așa ceva. Va exista așa cum este in programul de guvernare o creștere imparțita pe patru ani de zile. De inghețare nu am vorbit niciun moment. Nu exista niciun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

