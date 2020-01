Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, cu ocazia aniversarii a 30 de ani de existenta a Uniunii, ca aici, pe pamantul natal, maghiarii trebuie sa-si pastreze identitatea nationala. "Asa este traiul minoritar, de 100 de ani cunoastem telul si sarcina, trebuie sa construim comunitatea…

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat joi, pentru Agerpres, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura pe care PSD doreste sa o depuna, dupa ce Guvernul a anuntat ca isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi."Daca se contureaza…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Presedintele republican Donald Trump, inculpat de abuz de putere si obstructionarea Congresului de catre Camera Reprezentantilor miercuri, este invitat sa sustina discursul despre ”starea Uniunii” la 4 februarie, a anuntat presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, relateaza AFP,…

- Klaus Iohannis a castigat turul II al alegerilor prezidentiale si datorita celor care in primul tur i-au votat pe Dan Barna, Theodor Paleologu, Mircea Diaconu sau Kelemen Hunor. Presedintele a obtinut o marte parte din voturile contracandidatilor din turul I, fiind depasit de Viorica Dancila doar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, in timpul unei vizite electorale la Targu Mures, ca desi a avut o serie de obiectii in privinta unor propuneri de ministri, Uniunea va vota lista propusa deoarece atunci "cand votezi lista Guvernului si programul de guvernare nu ai posibilitatea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, ca sunt sanse serioase ca Guvernul Orban sa treaca in saptamanile care urmeaza si a anuntat ca formatiunea pe care o conduce va lua o decizie in privinta sustinerii noului Executiv numai dupa ce vor fi depuse programul de guvernare si lista cu propunerile…

- Presedintele organizatiei de femei a UDMR, deputata Biro Rozalia, a declarat marti ca pana nu exista un program de guvernare liderii Uniunii nu se pot pronunta daca vor juca sau nu un rol in viitorul guvern. "Pana ce nu vedem un program de guvernare nu ne putem pronunta asupra faptului…