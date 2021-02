Kelemen Hunor: Amanarea intrarii in Spatiul Schengen, o pierdere uriasa din punct de vedere economic

Stiri pe aceeasi tema

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca nu exista argumente pentru ca Romania sa se mai afle in afara Spatiului Schengen, atata timp cat indeplineste toate criteriile tehnice, anunța AGERPRES. Vicepremierul a afirmat, intr-o emisiune la Realitatea Plus, ca in acest an trebuie inchis…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca nu exista argumente pentru ca Romania sa se mai afle in afara Spatiului Schengen, atata timp cat indeplineste toate criteriile tehnice. Vicepremierul a afirmat, intr-o emisiune la Realitatea Plus, ca in acest an trebuie inchis Mecanismul de Cooperare…

- Romania este pregatita din punct de vedere energetic pentru perioada rece pe care o traversam, iar Sistemul National de Transport Gaze Naturale, precum si Reteaua de Transport Energie Electrica functioneaza in parametri optimi, informeaza Ministerul Energiei, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.…

- In peste 43 de țari au fost administrate peste 30,5 milioane de doze de vaccinuri impotriva Covid-19, potrivit centralizarii realizate de Bloomberg , care subliniaza ca livrarea și administrarea altor cateva miliarde de doze vor reprezenta una dintre cele mai mari provocari logistice din istorie.Statele…

- Anul 2020 a fost unul foarte prolific in ceea ce privește lansarile noilor serii de placi video de la principalii producatori de chipset-uri de pe piața, AMD și Nvidia. Daca noile RTX din seria 3000 sunt intr-adevar ceva deosebit din punct de vedere al performanței, nici echipa roșie nu s-a lasat mai…

- Piața locala a vinului a insumat aproximativ 1,8 miliarde lei in 2019, scaderea fiind de 11,4% fața de 2018, iar in 2020 trendul va continua, pana la o cifra de afaceri de aproximativ 1,7 miliarde lei, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Deși afacerile au scazut, rezultatul net din 2019 a fost…

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca Romania nu va intra in lockdown dupa alegerile parlamentare. Șeful Guvernului a precizat ca țara noasrtra nu isi permite o astfel de masura. "Garantez suta la suta ca nu va fi niciun lockdown. Romania nu isi poate permite asa ceva, nu ne putem permite…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca ''nu va fi niciun lockdown'' dupa alegerile parlamentare, motivand ca Romania nu isi poate "permite din punct de vedere economic". "Garantez 100% ca nu va fi niciun lockdown. Romania nu isi poate permite asa ceva, nu…