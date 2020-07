Stiri pe aceeasi tema

- Dublarea secțiilor de votare la alegerile locale din 27 septembrie poate reduce riscul de imbolnavire cu Covid-19, declara la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. El considera ca scrutinul nu trebuie amanat, pentru ca acest lucru ar da naștere altor probleme.Citește și: Ludovic Orban, declarație…

- Dublarea secțiilor de votare la alegerile locale din 27 septembrie poate reduce riscul de imbolnavire cu Covid-19, declara la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. El considera ca scrutinul nu trebuie amanat,...

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale programate in data de 27 septembrie incepe miercuri. Scrutinul va fi unul atipic, in contextul epidemiei de COVID-19.Campania electorala va incepe pe 28 august. Potrivit presedintelui Autoritatii Electorale Permanente,…

- AEP a cerut tuturor primarilor date și informații la nivelul secțiilor de votare, necesare in vederea identificarii, de catre autoritațile sanitare responsabile, a unor masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, anunța MEDIAFAX.„Autoritatea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Constanța, ca este prematur sa se discute, in prezent, despre amanarea alegerilor locale, in contextul numarului tot mai mare de persoane infectate cu noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Constanța, intr-o conferința de presa,…

- Autoritatile nu iau in calcul momentan nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale de pe 27 septembrie, a anunțat sambata ministrul Sanatatii. El spune ca nu este necesara reinstituirea starii de urgența, deoarece, dupa intrarea in vigoare a legii carantinei și izolarii, se pot…

- Registrul sectiilor de votare se afla intr un proces de continua actualizare. Autoritatea Electorala Permanenta AEP aduce la cunostinta opiniei publice situatia la zi a delimitarii, numerotarii si stabilirii sediilor sectiilor de votare din tara, organizate cu ocazia scrutinului pentru alegerea autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, daca numarul cazurilor de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa in casa purtand maști de protecție” sau in online,…