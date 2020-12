Kelemen Hunor: Am transmis preşedintelui intenţia noastră de…

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca liderii coalitiei i-au transmis sefului statului, la consultarile de la Palatul Cotroceni, intentia lor de a colabora si a de conlucra pentru o perioada de patru ani de zile. Kelemen Hunor s-a declarat convins ca, miercuri seara, dupa votul Parlamentului, Romania va avea un guvern nou. „Am transmis presedintelui intentia noastra de a colabora si a de conlucra pentru o perioada de patru ani de zile. Avem o responsabilitate uriasa, avem o oarecare experienta in a lucra in coalitie, in echipa si sunt convins ca aceasta perioada care urmeaza, cu…