Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca in coalitie s-a ajuns la un consens in privinta continuarii guvernarii, mentionand ca armonizarea in coalitie "necesita rabdare, echilibru si empatie". "Asa cum am spus inca de saptamana trecuta, aceasta coalitie nu are alternativa si ma bucur ca am reusit sa ajungem la un consens in ceea ce priveste continuarea guvernarii. In acest act aditional nu exista lucruri extraordinare, extravagante, dupa cum veti citi. Sunt lucruri care vor asigura o functionare coerenta, decizii coerente in coalitie, atat la nivel guvernamental, cat si in Parlament…